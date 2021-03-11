Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова». Об этом сообщает РИА Новости.

«Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента», — сказал политик.

По словам Саакашвили, это деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». «А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — заявил он.

В июне Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство, так как его вытеснили чиновники. «На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он.

Михаил Саакашвили с мая 2020 года занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины. На Украину он вернулся сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году.