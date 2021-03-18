Саакашвили назвал чиновников из ЕС и США аморальными идиотами

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал аморальными идиотами бывшего посла США Яна Келли и депутатов Европейского парламента, которые советовали ему не вмешиваться в грузинскую политику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все те, кто говорит, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами», — заявил он, комментируя советы американского и европейских чиновников.

Саакашвили добавил, что его абсолютно не волнует чужое мнение.

Ранее политик выразил благодарность принявшей его Украине и заявил о намерении вернуться в Грузию. Саакашвили отметил, что за последние семь лет получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок».

В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Это вызвало резкую критику со стороны грузинских властей: на родине бывшего президента обвиняют в целом ряде преступлений. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает голосов в Верховной Раде. В итоге бывший президент Грузии возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона. В конце июля 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины и выслали в Польшу. После прихода Зеленского на пост президента Саакашвили восстановили украинское гражданство, после чего он вернулся в страну.