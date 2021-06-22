Саакашвили назвал барыгой министра культуры Украины и обвинил его в коррупции

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал барыгой министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и обвинил его в коррупции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Ткаченко — обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью. «Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!» — заявил Саакашвили.

При Ткаченко министерство культуры «перепрофилировалось в обычное ЧП "Рога и копыта", которое обдирает украинцев» и «барыжит» разрешениями на строительство в исторической части городов, утверждает бывший президент Грузии.

Ткаченко «кошмарит» бизнес и обнаглел до того, что оштрафовал резиденцию корейского посла за то, что «вовремя не занесли», заявил Саакашвили и предложил гнать министра с госслужбы «взашей».

Ранее Саакашвили призвал президента Владимира Зеленского «прикрыть» Службу безопасности Украины.