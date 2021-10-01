Названы возможные исходы возвращения Саакашвили в Грузию

Политолог Сергей Марков оценил отъезд экс-президента Грузии Михаил Саакашвили с Украины и назвал возможные исходы его возвращения в Батуми. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опубликовал пост в Facebook, в котором оповестил подписчиков, что прибыл на родину впервые после того, как покинул страну в 2013 году.

При этом в МВД Грузии не располагают информацией о нахождении Саакашвили на территории республики, где он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

На Украине Саакашвили маргинализировали

Одна из причин отъезда Саакашвили с Украины и возвращения в Грузию состоит в том, что Киев маргинализировал его фигуру, считает Марков. «Украина в какой-то мере стала уже родной страной для Саакашвили, но он там просто обломался. Ему там дали пост, который ничего не решает. Прежде всего он уезжает с Украины. Хоть там и прекратили его преследование, делать в стране ему оказалось нечего. И это хорошо на самом деле. Это значит, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не нужны такие искренние ненавистники России, каким является Саакашвили», — высказался политолог.

По словам эксперта, интерес бывшего президента Грузии к возвращению в родную страну состоит в том, что там скоро состоятся муниципальные выборы. «Вряд ли сторонники Саакашвили победят, но если победят, там будут протесты, и он надеется, что сможет их возглавить. Может быть, опять надеется повторить "революцию роз", которая у него почти удалась почти 20 лет назад», — поделился Марков.

Однако, как убежден политолог, цветных революций в Грузии ждать все-таки не стоит. Большинство, заявил Мухин, разочаровано в Саакашвили, поэтому вряд ли пойдет за ним. Кроме этого, силовые структуры в Грузии ожидают такого развития событий и не дадут этому произойти, отметил специалист.

На вопрос о том, почему Саакашвили не опасается за свою свободу, возвращаясь в страну, где на него заведено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры, Марков заявил, что экс-президенту Грузии бояться нечего. «Он не боится потому, что американцы запрещают грузинскому правительству его арестовывать. Американские марионетки, все кто служил верой и правдой США, должны чувствовать себя в безопасности. Есть список неприкасаемых. (...) В Грузии такой человек Саакашвили», — отметил политолог.

Резюмируя, Марков отметил, что говорить, насколько это успешная затея, пока рано. Однако сам факт возвращения Саакашвили в Грузию привлечет внимание к его партии «Единое национальное движение», что может повысить рейтинги политсилы.

6 сентября Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

В конце сентября он заявлял, что намерен вернуться в Тбилиси 2 октября в день выборов в муниципальные органы власти. «Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», — уточнил экс-президент.