Саакашвили назвал дату возвращения в Грузию

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Тбилиси 2 октября в день выборов в муниципальные органы власти. Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», – уточнил политик.

6 сентября Саашкавили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

Ранее стало известно, что председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат парламента Грузии Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения на родину бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Она заявила, что несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов, и призвала вернуть экс-президенту гражданство, которого его, по мнению депутата, лишили несправедливо.