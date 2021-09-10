В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину

В Грузии председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат парламента Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения на родину бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Чарквиани.

По ее словам, несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов. «Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это», — сказала Чарквиани.

В правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявили, что данный шаг является очередной истерической выходкой, и попытка вернуть в страну уголовно преследуемого политика заранее обрекает политическую силу на поражение на выборах.

6 сентября бывший президент Грузии Михаил Саашкавили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

Позже глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал подарить беглому политику коллекцию галстуков и отправить за решетку, если он когда-либо вернется в Грузию. Он также назвал бывшего президента клоуном и предателем. «Люди дали ему столько мандатов, и человек добровольно оставил свой паспорт. Он отказался от гражданства, оставил паспорт, сдал и получил украинское гражданство», — сказал Гарибашвили.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах, в этот же период основанная им партия «Единое национальное движение» была в стране правящей. В 2014 году против Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он бежал на Украину, где сотрудничал с действующим на тот момент президентом Петром Порошенко.