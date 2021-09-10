Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub

Оппозиционная политическая партия «Гирчи — больше свободы» разместила рекламу на PornHub

Грузинская оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы» в преддверии муниципальных выборов разместила политическую рекламу на ресурсе PornHub. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Лидер партии Зураб Джапаридзе пояснил, что у них нет денег на съемку видеороликов и размещение билбордов, а реклама на PornHub стоила всего 3 доллара. «Мы проводим дешевую предвыборную кампанию», — подчеркнул Джапаридзе.

2 октября в Грузии состоятся выборы мэров 64 городов и районов, в том числе Тбилиси. Граждане также изберут депутатов в местные представительные органы — сакребуло.

На выборах мэра Тбилиси «Гирчи — больше свободы» поддерживает кандидатуру председателя «Единого национального движения» Ники Мелии. Партия выдвинула своих кандидатов в сакребуло нескольких городов.

Ранее сообщалось, что за пост мэра Тбилиси решил побороться уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу.