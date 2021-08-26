Уроженец Нигерии выдвинулся в мэры Тбилиси

Уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу выдвинулся кандидатом в мэры Тбилиси, сообщает «Новости — Грузия».

Согласно информации ЦИК, кандидатуру представил избирательный субъект «Наша объединенная Грузия».

Огбунуджу переехал в Грузию 20 лет назад и получил гражданство страны. Он является теологом, также закончил факультет международных отношений.

2 октября в Грузии пройдут выборы мэров 64 городов и районов, напоминает издание. Граждане также будут выбирать депутатов в местные представительные органы — сакребуло.

Кандидатом в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» стал действующий глава города Каха Каладзе. Согласно опросам общественного мнения, его главным конкурентом является Ника Мелия — лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.