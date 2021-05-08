Евросоюз заплатил за освобождение из тюрьмы соратника Саакашвили

Евросоюз заплатил залог за руководителя партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, чтобы его освободили из тюрьмы в Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.

Европейским фондом за демократию (EED, организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры) выплачено 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов). В сообщении передается благодарность Ассоциации молодых юристов Грузии, которая передала залог властям страны.

«Единое национальное движение» — крупнейшая в Грузии оппозиционная партия. Мелия — соратник бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он был арестован 23 февраля, будучи обвиняемым в организации массовых беспорядков в ночь на 21 июня 2019 года, когда антироссийская акция протеста в Тбилиси переросла в беспорядки и попытку штурма парламента. Мелия остается депутатом парламента Грузии. Формально поводом для ареста стал невыплаченный залог по делу о беспорядках.

В апреле Саакашвили заявил, что собрался вернуться в Грузию к выборам в местные органы власти, которые намечены на октябрь. На родине в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.