Спикер парламента Грузии подал в отставку

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе решил подать в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил свое решение тем, что эту должность должен занимать человек с более нейтральной позицией. «С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением [с оппозицией], на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", для последующего правильного проведения политических процессов считаю верным решением оставить пост спикера парламента», — сказал он.

По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента. Партия выдвигает на пост председателя парламента Кахи Кучаву.

Ранее массовые протесты захлестнули Грузию. Тысячи человек в Грузии перекрыли центральный проспект в Тбилиси и направились в сторону парламента. Участники протестов требовали назначения внеочередных парламентских выборов. Ситуация в стране накалилась после задержания соратника бывшего президента страны Михаила Саакашвили, руководителя крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.