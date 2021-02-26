Массовые протесты захлестнули Грузию

Тысячи человек в Грузии перекрыли центральный проспект в Тбилиси и направляются в сторону парламента, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Участники захлестнувших страну массовых протестов требуют назначения внеочередных парламентских выборов.

Ситуация в Грузии накалилась после задержания соратника бывшего президента страны Михаила Саакашвили, руководителя крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.

Его обвиняют в организации попытки штурма парламента летом 2019 года. В конце июня 2019-го его освободили под залог в 30 тысяч лари (более девяти тысяч долларов США) и обязали носить электронный браслет. Мелия внес залог, но в ноябре 2020-го на митинге против результатов парламентских выборов публично сорвал с себя браслет и выбросил, назвав его символом несправедливости.