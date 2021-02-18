Правящая партия Грузии назвала причину отставки премьера

В правящей партии Грузии назвали причину отставки Георгия Гахарии с поста премьер-министра. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Председатель партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что позиция Гахарии по аресту лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии отличалась от мнения «других членов команды».

«Но, к сожалению, мы не услышали от него аргументов, которые бы укрепили его позицию. Решающим был вопрос: должно ли государство сохранить свое лицо или нет», — отметил Кобахидзе.

Он призвал Мелию подчиниться требованиям закона.

17 февраля суд в Тбилиси заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках и штурме парламента в июне 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники оппозиции, которые заявили, что не дадут задержать политика.

На следующий день Гахария ушел в отставку, а МВД отложило заключение Мелии под стражу. Оппозиция потребовала провести досрочные выборы в парламент.