Грузинская оппозиция потребовала провести досрочные выборы в парламент

Грузинская оппозиция потребовала провести досрочные парламентские выборы. Об этом 18 февраля сообщает «Sputnik Грузия».

«Мы остаемся верными необратимым изменениям, которые выведут страну из кризиса — новые досрочные выборы, которые приведут в порядок все сферы, — заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. — Поэтому от имени всех оппозиционных партий заявляю: давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима и начнем переговоры о новых досрочных выборах».

Парламентские выборы прошли в Грузии осенью 2020 года. Оппозиция считает их сфальсифицированными и бойкотирует работу законодательного органа.

17 февраля Тбилисский городской суд заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках и штурме парламента в июне 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники оппозиции и дежурили там всю ночь, пообещав, что не дадут арестовать Мелию.

18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку, заявив о несогласии с решением о задержании Мелии. МВД отложило заключение оппозиционера под стражу.