В Грузии отложили арест лидера оппозиционной партии

МВД Грузии отложило исполнение решения суда об аресте лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия в связи с отставкой премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает «Sputnik Грузия».

В среду, 17 февраля, Тбилисский городской суд заочно арестовал его по делу о беспорядках 2019 года. После этого к офису ЕНД приехали сторонники всех оппозиционных сил в стране. Они дежурили там всю ночь, пообещав, что не дадут арестовать Мелию.

На следующий день Гахария ушел в отставку. Он заявил о несогласии с решением о заключении Мелии.

Уголовное дело против Ники Мелия было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках в июне 2019 года, которые завершились попыткой штурма парламента.

20 и 21 июня 2019-го в грузинском парламенте проходила сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Согласно утвержденному протоколу, кресло спикера занял президент ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозиция, возмутившись этим, сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.