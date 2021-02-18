Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку. Он заявил об этом на специальном брифинге в четверг, 18 февраля, передает «Sputnik Грузия».

«Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране», — сказал Гахария.

Премьер отметил, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу суда над председателем главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никой Мелией.

Накануне Тбилисский городской суд заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники всех оппозиционных сил. Они дежурили там всю ночь, пообещав, что не дадут арестовать Мелию. Утром 18 февраля к офису партии прибыли представители МВД.