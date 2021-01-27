В Тбилиси прошли ночные акции протеста против комендантского часа

В центре Тбилиси 27 января прошли акции протеста против действия комендантского часа из-за коронавирусных ограничений, пишет «Sputnik Грузия».

«Наша цель — показать, что мы не откажемся от свободы из-за необоснованных ограничений», — заявил на акции активист Георгий Мумладзе. Шествие против ограничений из-за COVID-19 проходит в столице Грузии уже не в первые раз, многие активисты ранее были оштрафованы, теперь в отношении них может быть заведено уголовное дело.

Согласно грузинскому законодательству, за нарушение комендантского часа (с 21:00 до 5:00) в условиях пандемии коронавируса грозит штраф в размере двух тысяч лари (около 600 долларов). Повторно этот поступок карается тремя годами тюремного заключения. О задержаниях 27 января не сообщалось.

Новая волна акций протеста против коронавирусных ограничений захлестнула республику после того, как правительство решило отложить отмену карантина в Тбилиси, Кутаиси и Рустави до 1 марта. Из-за этого многие граждане потеряли свой бизнес и работу, доходы населения резко сократились. По последним данным, коронавирусом в Грузии заразились 255 564 человека, жертвами инфекции стали более трех тысяч пациентов.