Грузинский парламент лишит лидера партии Саакашвили неприкосновенности

Парламент Грузии начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной партии, созданной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» Ники Мелии, сообщает «Sputnik Грузия».

С запросом о лишении иммунитета Мелии обратилась Генпрокуратура страны. Лидера оппозиции подозревают в организации насилия на протестной акции в 2019 году. Ранее он уже был досрочно лишен депутатского мандата, однако вновь получил его, избравшись на свой пост в 2020 году.

«Иммунитет существует не для того, чтобы препятствовать исполнению правосудия, покрывать депутата, который совершенно открыто, однозначно и осознанно выходит за рамки закона», — заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.

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Отмечается, что после лишения неприкосновенности депутат все же сохранит свое кресло в парламенте, однако может быть заключен под стражу. На него также могут наложить другие ограничения на время следствия, в том числе запрет на публичные выступления или домашний арест.

Ранее депутаты «Единого национального движения» внесли в парламент заявление об отказе от своих мандатов в знак протеста против результатов прошедших выборов. К ним также примкнули представители других оппозиционных сил.

В ответ на это правящая партия страны «Грузинская мечта» пообещала рассмотреть законопроект о лишении финансирования оппозиционных партий, которые саботируют заседания или не полностью реализуют депутатские мандаты. В этом случае они не смогут пользоваться бесплатным эфирным временем на телеканалах, а их члены не смогут получать зарплаты из бюджета республики.