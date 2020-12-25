Грузинский депутат вернула свою зарплату в знак протеста

Депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария в знак протеста против итогов прошедших выборов вернула зарплату, которую ей начислил парламент. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Парламент не обращает внимание на то, что нас нет, и зачислил зарплату. Как круто они придумали. За считанные секунды они получили все обратно», — написала Хоштария. К своей публикации она приложила скриншоты транзакции. Оклад депутата грузинского парламента составляет 4624 лари (около 1400 долларов США).

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Ранее депутаты крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили внесли в парламент заявление об отказе от своих мандатов в знак протеста против результатов прошедших выборов. К ним также примкнули представители других оппозиционных сил, еще часть парламентских фракций вовсе игнорирует заседания.

В ответ на это правящая партия страны «Грузинская мечта» пообещала рассмотреть законопроект о лишении финансирования оппозиционных партий, которые саботируют заседания или не полностью реализуют депутатские мандаты. В этом случае они не смогут пользоваться бесплатным эфирным временем на телеканалах, а их члены не смогут получать зарплаты из бюджета республики.