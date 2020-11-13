Грузинская оппозиция озвучила условие своей работы в парламенте

Председатель грузинской партии «Гирчи» Яго Хвичия озвучил условие, при выполнении которого оппозиция может начать свою работу в парламенте. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

«Оппозиция требует новых выборов. В этом случае все поймут, что власть пошла на уступки. Тогда, я думаю, "Гирчи" войдет в парламент, как и другие партии», — заявил Хвичия, добавив, что парламентские выборы по требованию оппозиции должны состояться в течение года.

12 ноября в доме посла США в Грузии при участии члена миссии Евросоюза состоялись переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и восьми оппозиционных политических сил. Стороны обменялись мнениями о политическом кризисе в стране, однако не пришли ни к каким публичным соглашениям.

1 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты парламентских выборов. Согласно им, «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась войти в парламент. В стране начались акции протеста.