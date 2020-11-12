Грузинский оппозиционер предостерег власти от «туркменизации»

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе выступил за переговоры между властью и оппозицией. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Какое здесь решение? Туркменизация власти и маргинализация оппозиции? Так мы представляем себе будущее этого государства?» — предостерег Вашадзе и добавил, что диалог должен вестись не на улице, а за столом переговоров и в законодательных собраниях всех уровней.

Председатель ЕНД выразил уверенность, что за годы независимости Грузии власть и оппозиция научились говорить друг с другом. Целью переговоров, по словам политика, должно быть создание правительства национальной консолидации, которое сможет решать актуальные проблемы страны, и парламента, который удовлетворил бы возмущенных результатами выборов людей.

1 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно им, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является ЕНД. Оппозиционные партии не признали итоги выборов и отказались войти в парламент, в стране начались акции протеста.

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