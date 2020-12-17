Оппозицию в Грузии планируют лишить финансирования

Грузинский парламент намерен рассмотреть законопроект о лишении финансирования оппозиционных партий, которые саботируют заседания или полностью не реализуют депутатские мандаты. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе.

По его словам, таким образом правящая партия «Грузинская мечта» планирует бороться с оппозиционными движениями, которые не признали итогов прошедших выборов и приняли решение сдать часть мандатов. Он назвал подобные действия законодателей «буллингом» и обвинил их в попрании демократических институтов.

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Кобахидзе пояснил, что лишенные финансирования партии не смогут пользоваться бесплатным эфирным временем на телеканалах, а их члены не смогут получать зарплаты из бюджета республики. Он отметил, что рассмотреть новую инициативу правящая партия планирует на следующей неделе.

Ранее депутаты крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили внесли в парламент заявление об отказе от своих мандатов в знак протеста против результатов прошедших выборов. К ним также примкнули представители других оппозиционных сил, еще часть парламентских фракций вовсе игнорирует заседания.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики опубликовала окончательные итоги парламентских выборов 22 ноября. «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мандатов, «Единое национальное движение» заняло лишь 36 кресел в парламенте. Выборы были признаны международным сообществом, однако оппозиция отказалась согласиться с результатами плебисцита. В стране начались акции протеста.