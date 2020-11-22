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ЦИК Грузии опубликовала результаты второго тура парламентских выборов

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Фото: РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты второго тура парламентских выборов в стране на своем сайте.

Согласно данным, во всех 17 одномандатных округах побеждают кандидаты в депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». В районах Тбилиси они получили около 90 процентов голосов. Так, в столичном районе Мтацминда-Крцаниси действующий депутат Бека Одишария набрал 91,51 процент голосов, в районе Ваке за Нодара Турдзеладзе проголосовали 93,7 процента избирателей, а в Исани побеждает бывший министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили с 92,74 процентами голосов.

1 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты парламентских выборов. Согласно им, «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась войти в парламент. В стране начались акции протеста.

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