Соратники Саакашвили начали массово отказываться от мандатов в парламенте Грузии

Все члены грузинской партии «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили внесли в парламент заявление об отказе от своих мандатов из-за несогласия с официальными итогами прошедших выборов. Их поддержали соратники от нескольких других фракций, пишет «Sputnik Грузия».

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Документ подписали 36 депутатов, от своего мандата также отказался лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили. Еще шесть оппозиционных движений, члены которых прошли в парламент по итогам выборов, пока бойкотируют заседания.

Отмечается, что 15 декабря лидер «Единого национального движения», бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе покинул свой пост в партии. Он заявил, что не станет работать во фракции, которой массово заправляют «одиозные фигуры».

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала окончательные результаты парламентских выборов 22 ноября. По итогам голосования, «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мандатов, «Единое национальное движение» заняло лишь 36 кресел в парламенте. Выборы были признаны международным сообществом, однако оппозиция отказалась согласиться с итогами плебисцита. В стране начались акции протеста.