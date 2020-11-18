В Грузии объявили об усилении присутствия США в регионе

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео объявил об усилении присутствия Соединенных Штатов в закавказском регионе. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства.

«Хочу вас заверить, что мы действительно чувствуем, что настал момент усиления нашего сотрудничества и партнерства, а также усиления присутствия Соединенных Штатов в регионе», — заявил Гахария, не пояснив, о каком именно усилении идет речь.

В Тбилиси проходит так называемая молчаливая акция протеста. Перекрыт ряд улиц в центре города. Оппозиция стремится таким образом донести до американской стороны свое мнение о том, что результаты прошедших в Грузии парламентских выборов были сфальсифицированы, пишет «Sputnik Грузия».

1 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты парламентских выборов по пропорциональной системе. Согласно им, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве». Еще 30 депутатов должны быть избраны по мажоритарной системе, однако «Грузинская мечта» в любом случае получает большинство в парламенте. Оппозиция не признала результаты выборов и отказалась войти в парламент. В стране начались акции протеста.