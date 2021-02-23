В Тбилиси начались задержания возле офиса оппозиционной партии

В Тбилиси возле офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) задержали 21 ее сторонника. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает «Интерфакс».

В МВД уточнили, что задержания начались из-за неподчинения требованиям полиции.

Ранее 23 февраля стало известно, что в Тбилиси задержан глава ЕНД Ника Мелия. По данным местных СМИ, во время операции по задержанию спецназ применил слезоточивый газ. Вместе с политиком за сопротивление полиции задержали более десяти человек, в том числе оппозиционера Ираклия Надирадзе.

17 февраля Тбилисский городской суд заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках 2019 года, после чего к офису ЕНД приехали сторонники всех оппозиционных сил страны. Они провели возле офиса всю ночь, чтобы помешать аресту. На следующий день премьер-министр Георгий Гахария заявил о несогласии с арестом Мелии и ушел в отставку.

Уголовное дело против Ники Мелии было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках в июне 2019 года, которые завершились попыткой штурма парламента.