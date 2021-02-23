Глава грузинской оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Как стало известно, спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив слезоточивый газ во время операции. По информации грузинского Первого канала, вместе с политиком за сопротивление полиции задержаны более десяти человек, в том числе оппозиционер Ираклий Надирадзе.

Уголовное дело против Ники Мелии было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках в июне 2019 года, которые завершились попыткой штурма парламента.

20 и 21 июня 2019-го в грузинском парламенте проходила сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Согласно утвержденному протоколу, кресло спикера занял президент ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозиция, возмутившись этим, сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.