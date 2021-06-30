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Председатель ЦИК Грузии покинет пост после обвинений в фальсификациях

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Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания подала в отставку. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

Жвания заявила, что уйдет с поста 1 июля. По ее словам, это «даст возможность политическим сторонам избрать нового главу ЦИК на основе обновленного избирательного кодекса».

Грузинская оппозиция неоднократно обвиняла Жванию в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших осенью 2020 года. В частности, после голосования один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия потребовал ее отставки, назвав Жванию «фальсификатором».

После объявления итогов голосования оппозиционные партии Грузии также подписали меморандум о непризнании парламентских выборов и потребовали проведения нового голосования. Они обвинили власти в связях с криминальным миром, давлении на избирателей, а также манипуляциях с избирательными протоколами и «каруселях» на избирательных участках.

1 ноября 2020 года ЦИК Грузии опубликовала результаты парламентских выборов. Согласно им, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов.

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