В Грузии аннулировали соглашение с оппозицией о выходе из кризиса

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отказалась от соблюдения соглашения о выходе из кризиса, которое было подписано между ней и представителями оппозиционных партий при посредничестве Европейского союза и США. Об этом заявил председатель политической силы Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, документ не показал своей эффективности, что подтвердили последние акции протеста оппозиционных депутатов и журналистов. Депутат добавил, что аннулирование соглашения позволит стране наладить политические процессы в соответствии с конституционным порядком.

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При этом в партии не полностью отказались от проведения досрочных парламентских выборов. «Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы, если увидим в поведении оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не навредит государству», — подчеркнул Кобахидзе.

Массовые акции протеста в стране вспыхнули в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы. Оппозиционно настроенные журналисты, депутаты парламента и граждане собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и потребовали отставки премьера и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лашкаравы и наказания для всех участников нападения на оператора.

Политическое соглашение между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля было подписано 19 апреля. Согласно документу, в случае, если правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» наберет менее 43 процентов на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.