Глава МВД Грузии ответил на призывы к своей отставке

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал требования оппозиционных депутатов и журналистов уйти в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По его словам, решение о его уходе с поста министра должно принять грузинское правительство. «У нас есть премьер, политсовет и политическая команда, которые должны принять решение по поводу моей отставки и того, действовали ли я и МВД правильно 5-6 июля или нет», — заявил Гомелаури.

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Глава министерства также отметил, что сделает все возможное для наказания виновных в избиении журналистов на акции противников ЛГБТ-движения 5 июля. Установление личностей нападавших сейчас осложняется необходимостью ознакомления с большим объемом материалов, а также тем фактом, что лица радикалов были закрыты масками, добавил министр.

18 июля выступление главы МВД в парламенте было сорвано депутатами оппозиционных партий. Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкара, они подошли к трибуне с портретами оператора и попытались занять место спикера. Между ними и депутатами от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» началась перепалка.

Массовые акции протеста в стране вспыхнули в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после его жестокого избиения противниками ЛГБТ-движения 5 июля. Оппозиционно настроенные журналисты, депутаты парламента и граждане собрались у офиса правящей партии с призывом отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвилии его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лашкаравы и наказания для всех участников нападения на оператора.