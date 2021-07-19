В Грузии противники ЛГБТ устроили митинг в связи с приездом главы Евросовета Шарля Мишеля

В Грузии противники ЛГБТ-движения устроили митинг в связи с приездом в страну председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Протестующие собрались у отеля «Шератон» в центре Батуми, где Мишель проводит встречи с представителями грузинского правительства. На акцию протеста в качестве реквизита они принесли плакаты с надписями «Нация, семья, религия — вот наши ценности. А у вас какие, Мишель?», «Европейский выбор — только для консолидации страны и защиты традиций», «В Грузии пройдет только военный парад».

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Мишель прибыл в Батуми в понедельник, 19 июля, для обсуждения событий 5-6 июля и обострения политического кризиса в Грузии. Он провел переговоры с президентом страны Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, в ходе которых напомнил им о необходимости защищать демократические права и свободы граждан, в том числе меньшинств.

«Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение к разнообразию и достоинству человека — главный и ключевой вопрос в наших фундаментальных ценностях», — подчеркнул Мишель.

Массовые акции протеста в стране вспыхнули в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы. Оппозиционно настроенные журналисты, депутаты парламента и граждане собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и потребовали отставки премьер-министра и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лашкаравы и наказания для всех участников нападения на оператора.

Ираклий Гарибашвили заявил, что в обострении политической обстановки в Грузии виноват бывший президент страны Михаил Саакашвили и работающие в его интересах оппозиционные СМИ.

5 июля на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. Их жестоко избили грузинские противники ЛГБТ-движения. Спустя несколько дней после избиения в своей квартире был найден мертвым оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава.