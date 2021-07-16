В Грузии протестующие попытались разрисовать стены дома премьер-министра

В Грузии требующие отставки правительства журналисты и сторонники оппозиции попытались разрисовать стены дома премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Протестующие устроили акцию протеста у здания, в котором проживает глава грузинского правительства. Некоторые из участников митинга начали делать надписи на асфальте и стенах, однако им помешали сотрудники правоохранительных органов. Несколько человек задержаны, сам дом премьера находится сейчас под усиленной охраной правоохранителей.

Массовые акции протеста в стране вспыхнули в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы. Люди собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и потребовали отставки премьер-министра и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лексо Лашкарава и наказания для всех участников нападения на оператора.

Несколько представителей оппозиции прорвались в здание парламента. Они разместили на трибуне спикера флаги Грузии и Евросоюза. Депутат от правящей партии Шалва Папуашвили назвал потасовку целенаправленной провокацией.

11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Мужчина был найден мертвым в своей квартире. Его и многих других журналистов жестоко избили радикалы акции против ЛГБТ 5 июля.

