Патриархия Грузии раскритиковала ЛГБТ и призвала к любви и миру в обществе

Патриархия Грузии негативно расценила начавшиеся антиправительственные акции в стране и призвала граждан сохранить мир и любовь в обществе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия».

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«Очень жаль, что наше общество оказалось таким поляризованным. Мы должны быть полны любви, поддерживать друг друга и в этом единстве каждый должен делать свое дело», — подчеркнул глава службы по связям с общественностью патриархии Андриа Джагмаидзе.

При этом ранее патриархия открыто раскритиковала проведение «Марша достоинства» и призвала верующих собраться на службу недалеко от места проведения акции сторонников ЛГБТ, чтобы «пропаганда извращенного образа жизни не навредила сознанию будущих поколений». Священнослужители также осудили поддержку движения ЛГБТ посольствами западных стран, назвав это вмешательством во внутренние дела Грузии.

Массовые акции протеста вспыхнули в Грузии в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения 5 июля в центре Тбилиси. Мужчина и еще около 50 журналистов получили травмы от рук радикалов. Вскоре его обнаружили мертвым у себя дома.

Ранее неправительственная организация «Тбилиси Прайд» объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна была завершиться «Маршем достоинства» 5 июля. В итоге мероприятие отменили, так как в центре города собралось несколько тысяч противников акции. Против ЛГБТ-парада также выступила патриархия Грузии.