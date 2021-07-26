Грузинский премьер обвинил протестующих в распространении коронавируса

Новая вспышка коронавируса в Грузии произошла из-за безответственного поведения протестующих, которые не вняли призывам властей оставаться дома на фоне пандемии. С такими обвинениями на очередном заседании правительства выступил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Его цитирует «Sputnik Грузия».

По словам политика, за последние несколько дней врачи зафиксировали в стране почти двукратный рост заражения инфекцией. За две недели до этого в стране начались демонстрации в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после акции противников ЛГБТ. «Мы, конечно, призываем население проявить внимательность, осторожность, с ответственностью относиться к активностям в связи с любыми собраниями», — сказал Гарибашвили.

При этом он подчеркнул, что власти страны более не станут объявлять локдаун, несмотря на распространение вируса, так как это может привести к непоправимым последствиям для экономики. «Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы», — заявил премьер.

К настоящему времени в Грузии сняты все ограничения, которые действовали из-за вспышки COVID-19 с осени 2020 года. Одно из последних требований — соблюдение комендантского часа — было отменено 1 июля. За два дня до этого власти сообщили об обнаружении в стране индийского штамма коронавируса «дельта».