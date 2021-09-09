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Лидер партии бывшего президента Грузии Саакашвили отказался от амнистии

Лидер грузинской оппозиционной партии Мелия отказался от амнистии за участие в протестах
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Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Лидер созданной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказался от амнистии за участие в массовых беспорядках, которые произошли в Тбилиси на фоне участия российских депутатов Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на оппозиционера.

По его словам, согласие на помилование будет означать признание вины за попытку совершить в стране государственный переворот. «Мой окончательный ответ по вопросу амнистии — нет. Эти спекуляции, особенно в период предвыборной кампании, должны закончиться раз и навсегда», — сказал Мелия.

7 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект об амнистии участников массовых беспорядков в 2019 году. Согласно документу, под амнистию попадут все лица, попавшие под уголовное преследование в связи акциями протеста у парламента, включая правоохранителей. Исключением станут те, кто отдавал приказ о стрельбе по собравшимся, и те, кто, выполняя такой приказ, умышленно нанес вред здоровью граждан.

Многотысячные протесты, перешедшие в столкновения с полицией, разгорелись в Грузии 20 июня 2019 года из-за участия российских депутатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений пострадали несколько сотен человек. Они начались под антироссийскими лозунгами, однако вскоре протестующие начали требовать системных реформ действующей власти и отставки ряда первых лиц государства. Мелия обвиняется в организации группового насилия на акции и может получить до шести лет лишения свободы.

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