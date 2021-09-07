В Грузии амнистируют участников массовых беспорядков двухлетней давности

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект об амнистии участников массовых беспорядков, которые произошли в Тбилиси на фоне участия российских депутатов Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Согласно документу, под амнистию попадут все лица, попавшие под уголовное преследование в связи акциями протеста у парламента двухлетней давности, включая правоохранителей. Исключением станут те, кто отдавал приказ о стрельбе по собравшимся, и те, кто, выполняя такой приказ, умышленно нанес вред здоровью граждан.

Как отмечает портал, закон особенно важен оппозиционной партии, созданной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение». Ее председатель Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия на акции и может получить до шести лет лишения свободы.

Многотысячные протесты, перешедшие в столкновения с полицией, разгорелись в Грузии 20 июня 2019 года из-за участия российских депутатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений пострадали несколько сотен человек. Они начались под антироссийскими лозунгами, однако вскоре протестующие начали требовать системных реформ действующей власти и отставки ряда первых лиц государства.