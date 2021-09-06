Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саашкавили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. Он также призвал вернуться на родину всех своих соотечественников, проживающих за рубежом. «У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все», — сказал Саакашвили.

Он заверил, что не боится ареста и вверяет свою судьбу грузинскому народу, а также пообещал позднее сообщить о своем маршруте и других деталях возвращения. «Уверен, что грузинский народ освободит и себя, и меня», — заявил экс-президент.

В июле премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в организации начавшихся в стране антиправительственных митингов. По его мнению, бывший президент Грузии и работающие в его интересах СМИ хотят создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя.

Позже глава правительства пообещал подарить беглому политику «коллекцию галстуков» и отправить за решетку, если он когда-либо вернется в Грузию. Он также назвал бывшего президента клоуном и предателем. «Люди дали ему столько мандатов, и человек добровольно оставил свой паспорт. Он отказался от гражданства, оставил паспорт, сдал и получил украинское гражданство», — сказал Гарибашвили.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах, в этот же период основанная им партия «Единое национальное движение» была в стране правящей. В 2014 году против Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он бежал на Украину, где сотрудничал с действующим на тот момент президентом Петром Порошенко.