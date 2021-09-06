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В России предложили Грузии выбрать «самые вкусные галстуки» для Саакашвили

Сенатор Пушков предложил премьеру Грузии выбрать «самые вкусные галстуки» для Саакашвили
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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Сенатор Алексей Пушков предложил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили выбрать «самые вкусные галстуки» для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Теперь грузинскому премьеру, который готовит коллекцию галстуков для Саакашвили, предстоит определиться с тем, какие галстуки самые вкусные — от Brioni, "Гермес" или, может быть, Феррагамо... Хотя о вкусах, как известно, не спорят, и Михаил Саакашавили может предпочитать другие», — написал Пушков.

Он отметил, что эпизод с галстуком закрепился за образом Саакашвили и этот момент «не проделка российской пропаганды».

Ранее Гарибашвили заявил, что, в случае возвращения на родину Саакашвили, бывшему президенту «подарят коллекцию галстуков» и отправят его в тюрьму.

В июле премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в организации начавшихся антиправительственных митингов. По его мнению, бывший президент Грузии и работающие в его интересах СМИ хотят создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя. Также он отнес представителей созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение» к зачинщикам государственного переворота.

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