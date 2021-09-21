В Грузии перед выборами появились «кровавые» баннеры с изображением Саакашвили

В Тбилиси перед выборами развесили баннеры с изображением Саакашвили в кровавых пятнах

На улицах Тбилиси в преддверии выборов появились баннеры с изображением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Георгия Гахария и других представителей оппозиции в кровавых пятнах на белом фоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По данным источника, на плакатах также изображены лидер партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия и ведущий телеканала «ТВ Пирвели» Нодар Меладзе. Сам баннер подписан словами «Нет "Нацдвижению", нет злу, нет предательству».

Сначала подозрения в проведении специфической агитационной кампании пали на правящую партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия», однако председатель политической силы Ираклий Кобахидзе отверг все обвинения и назвал баннеры «подарком "благодарного" народа жестокой оппозиции».

Впоследствии выяснилось, что баннеры профинансировал бизнесмен Михаил Габричидзе. «Люди должны помнить кровавые годы "Единого национального движения", как они проливали кровь в Грузии, как терроризировали людей, конфисковали имущество, пытали и калечили их», — объяснил предприниматель свой поступок.

Саакашвили бежал из страны в 2013 году. Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента и об убийстве сотрудника банка в 2006 году, по которому позже суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента к трем годам лишения свободы.