Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников

Бывший прездиент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» заявил, что страна превратилась в проходной двор для преступников с постсоветсткого пространства. Текст интервью опкбликован на сайте телеканала.

«Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы — заявил Саакашвили.

Также экс-губернатор Одесской области заявил, что система на Украине «глубоко больна» из-за коррупции в правоохранительных органах, которая происходит у всех на глазах, и вспомнил, как сам боролся с преступностью, когда занимал пост главы региона.

«Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать», — отметил он.

Ранее стало известно, что председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат парламента Грузии Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения на родину бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Она заявила, что несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов и призвала вернуть экс-президенту гражданство, которого его, по мнению депутата, лишили несправедливо.

