Саакашвили обвинили в «психологической войне» против грузин

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его «мафиозная банда» ведут информационную и «психологическую войну» против жителей страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет «Sputnik Грузия».

По его словам, экс-глава государства, несмотря на все обещания, не собирается возвращаться на родину, но если же беглому политику хватит смелости на этот поступок, полиция арестует его прямо по прибытии в аэропорт. «Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства в своей речи высказал обвинение сторонникам Саакашвили как «предателям и врагам Грузии» и добавил, что они получат «достойный ответ» на местных выборах, которые состоятся 2 октября. Он отметил, что полностью уверен в победе правящей партии «Грузинская мечта». «Это прямая борьба против грузинского народа, государства, церкви, борьба, в которой они снова потерпят поражение», — подчеркнул премьер.

6 сентября Михаил Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. Позже председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения политика на родину. В него могут войти около 40 тысяч человек.