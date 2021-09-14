Стало известно число сторонников возвращения Саакашвили в Грузию

Инициативу возвращения Саакашвили в Грузию поддержали 40 тысяч человек

Возвращения на родину Михаила Саакашвили ожидают более 40 тысяч сторонников бывшего президента Грузии, который сбежал от уголовного преследования на Украину в 2013 году. Об этом заявила председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента и инициатор движения Тако Чарквиани, передает «Sputnik Грузия».

По ее словам, к инициативе может присоединиться любой желающий. Она также напомнила про несправедливость преследования беглого бывшего президента страны. «Бывший президент, который, возможно, не проводил правовые реформы, но построил государство, должен иметь право на справедливый суд», — сказала Чарквиани.

Депутат добавила, что сторонники движения намерены отправить письмо в международные организации и дипломатические представительства западных стран с целью получить всестороннюю поддержку по возвращению Саакашвили в Грузию.

6 сентября бывший президент Грузии Михаил Саашкавили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

Позже Чарквиани создала народное движение для возвращения Саакашвили на родину. Депутат пояснила, что несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, так как он «блестящий реформатор и должен работать в Грузии».

Глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал подарить беглому политику коллекцию галстуков и отправить за решетку, если он когда-либо вернется в Грузию. Он также назвал бывшего президента клоуном и предателем.