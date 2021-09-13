Саакашвили напомнил военным Грузии про их гражданский долг на грядущих выборах

Грузинские военнослужащие должны принять активное участие в голосовании в выборах органов местного самоуправления 2 октября. Такое заявление в Facebook сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сбежал из страны в 2013 году.

По его словам, военные являются важной составляющей грузинского общества, и их голос должен быть учтен. «Я обращаюсь к вам как к нашим военнослужащим, которыми мы гордимся, но, прежде всего, как к гражданам, мы все должны подготовиться к выполнению нашего гражданского долга, к активному участию в выборах», — напомнил Саакашвили.

В правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвали данное заявление беглого бывшего президенты предательским, отметив его провокационность в преддверии выборов.

6 сентября бывший президент Грузии Михаил Саашкавили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

Позже председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения Саакашвили на родину. Депутат пояснила, что несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, так как он «блестящий реформатор и должен работать в Грузии».

Глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал подарить беглому политику коллекцию галстуков и отправить за решетку, если он когда-либо вернется в Грузию. Он также назвал бывшего президента клоуном и предателем. «Люди дали ему столько мандатов, и человек добровольно оставил свой паспорт. Он отказался от гражданства, оставил паспорт, сдал и получил украинское гражданство», — сказал Гарибашвили.