Саакашвили призвал сторонников на митинг в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 1 октября заявил, что вернулся на родину, призвал своих сторонников собраться на митинге в Тбилиси после муниципальных выборов. Об этом сообщают «Новости — Грузия».

«Утром 3 октября со всей Грузии мы направимся в Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов. Я присоединюсь к одной из таких [автомобильных] колонн. Моя просьба — чтобы такие колонны были многочисленными и подвижными, чтобы меня нельзя было остановить», — написал экс-президент в социальных сетях.

Между тем председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отрицает, что Саакашвили вернулся в страну, передает РИА Новости. «Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун», — сказал Кобахидзе журналистам.

Ранее Саакашвили опубликовал видео, которое, по его словам, было сделано в Батуми.

2 октября в Грузии состоятся муниципальные выборы. Саакашвили обещал вернуться, чтобы «защитить волеизъявление» граждан и «принять участие в спасении» страны. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на тюремные сроки.