Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл свое местонахождение после возвращения на родину, сообщает портал «Новости — Грузия».

Экс-глава государства опубликовал видео, сделанное в Батуми. «Вот он, мой Батуми… Я так скучал по этому месту. Сегодня исполнилась моя мечта, и окончательно она сбудется, когда Грузия встанет на ноги», — говорит Саакашвили на записи.

Между тем в пресс-службе МВД Грузии сообщили ТАСС, что бывший президент не пересекал государственную границу республики. Утром 1 октября Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся на родину спустя восемь лет.

2 октября в Грузии состоятся муниципальные выборы. Саакашвили ранее заверял, что собирается вернуться, чтобы «защитить волеизъявление» граждан и «принять участие в спасении» страны.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.