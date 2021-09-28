В России оценили риски возвращения Саакашвили в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили серьезно рискует, возвращаясь в страну, где на него возбуждено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры. Однако он ничего не делает без личной выгоды, и, вероятно, уже согласовал поездку с партнерами в США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член российского Совфеда Андрей Климов. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков также добавил, что приезд бывшего грузинского лидера может стать началом громких событий на территории страны.

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Тбилиси 2 октября, в день выборов в муниципальные органы власти. «Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», — уточнил политик.

Оправданные риски

Климов заметил, что у Саакашвили действительно есть множество недоброжелателей, ждущих его возвращения в Грузию. Но сам политик прекрасно об этом осведомлен, потому не пошел бы на такой шаг, заранее не перестраховавшись.

«Конечно, недоброжелатели экс-президента обязательно попытаются отправить его за решетку — это общеизвестно. Но Саакашвили такой человек, что авантюры свои совершает только с какими-то серьезными целями. И обсуждает их не только со своими ближайшими друзьями, но и с коллегами за океаном. Следовательно, раз он приедет в Тбилиси, значит, этот вопрос Саакашвили уже обсудил с американскими партнерами, так что нас ждет немало интересного в этой части постсоветского пространства», — уверен сенатор.

Новиков подчеркнул, что, несмотря на всю одиозность фигуры экс-президента, он прекрасно разбирается во внутренней политике своей страны. Он умеет грамотно оценивать последствия своих поступков и никогда не пошел бы на неоправданный риск.

«Несмотря на то что этот человек ассоциируется с крайне экзотическими поступками, Саакашвили хорошо знает все особенности грузинской политики, и если предпринимает какие-то шаги, даже рискованные на первый взгляд, за ними всегда стоит четкий расчет. Так что раз он готов рискнуть и появиться на территории страны, где у властей есть серьезные, сформулированные через правоохранительные органы претензии, значит, Саакашвили считает, что политические дивиденды окажутся выше издержек. Так что нельзя исключать, что политик находится в ожидании каких-то любопытных событий на территории Грузии», — предположил депутат.

6 сентября Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.