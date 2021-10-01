Возвращение Саакашвили назвали доказательством отсутствия государства в Грузии

Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении бывшего президента республики.

1 октября Михаил Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции. Он опубликовал видеообращание, которое, по его словам, было записано в Батуми. Бывший президент заявил, что 3 октября приедет в Тбилиси, чтобы принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов.

МВД Грузии утверждает, что Саакашвили не пересекал границу. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также отрицает, что экс-президент находится в стране. «Его видео не записано в Грузии. Он клоун», — заявил Кобахидзе.