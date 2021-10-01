В Грузии опровергли возвращение Саакашвили и назвали его «обезьяной»

В партии «Грузинская мечта» сообщили, что Саакашвили не уезжал с Украины

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нет на территории страны. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, пишет издание Sova.

Он опроверг возвращение Саакашвили в Грузию и назвал «клоунадой» заявления самого экс-президента об этом. «Этот человек просто обезьяна, я извиняюсь перед всеми обезьянами», — заявил Мдинарадзе.

Политик также подчеркнул, что Саакашвили никуда не уезжал с Украины, а видео, которое тот якобы записал в Батуми, является дипфейком. «Он где-то прячется, что-то планирует. Это подтвержденная информация, он не покидал Украину», — отметил Мдинарадзе.

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Ранее возможное возвращение Михаила Саакашвили на родину прокомментировал лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе. По его словам, оно может служить доказательством того, что в Грузии отсутствует государство.

1 октября Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Он опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми, и заявил, что 3 октября примет участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.