Пушков оценил ситуацию с Саакашвили фразой «добегался»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не спровоцировал массовые протесты в стране. Это говорит о том, что беглый политик «исчерпал» себя, написал Пушков в своем Twitter.

Пушков прокомментировал ситуацию с арестом Саакашвили, заявив, что тот «добегался через границы, через расстояния, по крышам и по улицам, где когда-то вел за собой толпы». «Похоже, он исчерпался», — такой фразой сенатор оценил деятельность экс-президента Грузии.

«Грузия не взорвалась от его ареста, а его ждет "заслуженный отдых". Политика бывает беспощадна к тем, кто теряет нить ее логики», — подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор рассказал о просчете Саакашвили. Ставка на то, что возвращение бывшего президента даст толчок его партии, не оправдалась. «...Расчет может обернуться просчетом», — предупредил Пушков.

1 октября вернувшегося в Грузию после восьми лет эмиграции Михаила Саакашвили задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили его под стражу. По данным СМИ, политик тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили несколько уголовных дел и заочно осудили его на тюремные сроки. До настоящего времени Саакашвили проживал на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.