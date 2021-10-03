Пушков рассказал о просчете Саакашвили

Пушков: расчет Саакашвили на то, что возвращение даст толчок его партии, не оправдались

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о просчете бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в Руставской тюрьме.

«Расчет Саакашвили на то, что его возвращение и арест дадут мощный толчок его партии "Национальное движение" на выборах в Грузии, не оправдались: правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 46,6 процента голосов», — написал он.

По словам Пушкова, Саакашвили, возможно, планирует играть в долгую игру, создавая альтернативу нынешней власти своим присутствием. «Но это рискованный расчет: у него нет тех сотен тысяч сторонников, на которых он рассчитывал. Так что расчет может обернуться просчетом», — отметил сенатор.

Ранее Саакашвили из тюрьмы распространил письмо с призывом идти на местные выборы. «Моя свобода и что в тысячу раз важнее — свобода Грузии — зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни», — пишет Саакашвили. Он заявил, что от активности сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка движения в Грузии. Бывший глава государства призвал добиваться «нашей общей победы».

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые прошли 2 октября. Его задержали.

