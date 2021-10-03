В Совфеде назвали письмо Саакашвили из тюрьмы интересным для психиатров

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал содержание письма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в Руставской тюрьме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, заявления Саакашвили и его сторонников о том, что сейчас в Грузии у власти находится «пророссийская власть» представляют интерес для психиатров. Он подчеркнул, что в политическом плане это полный бред. «Странное письмо не вполне адекватного человека», — добавил парламентарий.

Сенатор также вспомнил свой опыт работы с депутатами из партии Саакашвили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и объяснил, что эти люди не успокоятся пока не спровоцируют войну с Россией.

Ранее Саакашвили из тюрьмы распространил письмо с призывом идти на местные выборы. «Моя свобода и что в тысячу раз важнее — свобода Грузии — зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни», — пишет Саакашвили. Он заявил, что от активности сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка движения в Грузии. Бывший глава государства призвал добиваться «нашей общей победы».

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые прошли 2 октября. Его задержали.